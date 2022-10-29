Москва, 29 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов считает, что речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» является программным мировоззренческим выступлением, обозначением конструктивной платформы развития цивилизации, международной системы.

Council. gov.ru Сенатор Константин Долгов

«Принципиально важно, что Владимир Путин, выступая от большей части человечества, не западного мира, в том числе и от части общественного мнения в западном мире. Он совершенно четко постулировал необходимость и объективность процесса преодоления однополярности, американского гегемонизма — то, к чему, по большому счету, стремятся большинство народов. Значительная часть западного мира в той же Европе, которая фактически утратила свою субъектность — экономическую, политическую, да и правовую, по сути дела устала от попыток навязывания американского диктата, и нанесения ущерба экономическим интересам самих европейцев. В выступлении Владимира Путина был месседж, направленный и ориентированный на здоровые силы в мире, которые все-таки преобладают», — рассказал сенатор в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«И, понятно, что выступление путина встретило хорошую реакцию за пределами запада. Понятно, что на западе пытаются найти поводы для конфронтации, которых, собственно, не было. Вашингтон своей политикой по сути сеет международную нестабильность, подорвал и разорвал международное право и организует игру исключительно по западным правилам. И это оборачивается серьезнейшими потерями для большинства страна и народов. Это политика неоколониализма, которая должна быть преодолена, это широко разделяемый в мире месседж. И я ожидаю, что за этим выступлением последует активизация работы в незападных форматах - БРИКС, ШОС, в рамках незападной части большой двадцатки. Очень важно, что президент сказал о том, что Россия сейчас - это лидер в отстаивании системы традиционной ценностей, но при этом она не стремиться занять место США как гегемона. Мы не навязываем никому те ценности, которые разделяем, но, объективно, это ценности большинства и в нашей стране, и большинства народов в мире. Это очень серьезная объединяющая платформа в мировых делах. Это свободное развитие государства народов в русле тех ценностей, которые они сами себе выбирают, это свободное и равноправное взаимодействие. И это наш конструктивный ответ и послание западу о том, что еще не поздно отойти от той «красной черты», у которой стоят США в плане конфронтации с Россией, конфронтации с Китаем», — подчеркнул политик.