Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Главную роль в дебютном режиссёрском проекте Александра Скарсгарда «Стая» (The Pack) исполнит Флоренс Пью. Об этом 29 октября сообщает Deadline.

Кадр из интервью Флоренс Пью

Скарсгард не только будет снимать фильм, но и составит Пью компанию на съёмочной площадке. Съёмки начнутся в марте 2023 года, сюжет фильма расскажет о группе энтузиастов, которая занималась на Аляске спасением вымирающего вида волков. Когда позже члены команды встречаются на престижной церемонии вручения наград, они узнают ужасную правду, которая ставит под удар всю проделанную ими работу.

Стоит отметить, что ранее Александр Скарсгард всё же выступал в качестве режиссёра. В 2003 году он вместе с Бьорном Ларсеном снял фильм «Убить ребёнка». Последней актёрской работой Скарсгарда в кино стала роль в фильме «Варяг», сейчас он снимается в ленте «Бесконечный бассейн» Брэндона Кроненберга.