Иркутск, 29 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Жителей южных районов Иркутской области предупредили об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По информации Иркутского гидрометцентра, ночью 30 октября в горах ожидается сильный снег.

«Уже вечером 29 октября по области прогнозируется небольшой снег, ночью в южных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный местами порывы до 14 м/с», — добавили в ведомстве.

На Байкале также пройдёт снег, ветер ночью и утром усилится до 25-30 метров в секунду.