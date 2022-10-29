В Иркутской области ожидается сильный снег
Иркутск, 29 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Жителей южных районов Иркутской области предупредили об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Дарья Драй ИА REGNUM
Снегопад
По информации Иркутского гидрометцентра, ночью 30 октября в горах ожидается сильный снег.
«Уже вечером 29 октября по области прогнозируется небольшой снег, ночью в южных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный местами порывы до 14 м/с», — добавили в ведомстве.
На Байкале также пройдёт снег, ветер ночью и утром усилится до 25-30 метров в секунду.