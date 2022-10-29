Вильнюс, , 13:25 — REGNUM Литва отремонтирует по меньшей мере 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 для ВСУ. Об этом 29 октября заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Ремонт гаубиц Panzerhaubitze 2000, поврежденных на [территории б. УССР], продолжится в Литве. Две после ремонта находятся на пути [в Киев], и еще две в настоящее время везут в Литву. Как ожидается, по меньшей мере 12 из них будут отремонтированы в Литве», — отметил он.

Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.