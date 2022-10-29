Москва, 29 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) был расторгнут российским бойцом смешанного стиля (ММА) Аскаром Аскаровым. Об этом 29 октября рассказал представитель спортсмена.

Aminoapps.com Аскар Аскаров

«Аскар [Аскаров] попросил о расторжении контракта [с UFC], хотя у него оставался один бой. Это связано со здоровьем», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, 30-летний Аскар Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр в вольной борьбе и с 2019 года выступал в UFC, одержав 14 побед при одном поражении и одной ничьей.