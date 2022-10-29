Чита, 29 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В учебном центре Восточного военного округа в Забайкалье организовано обучение мобилизованных управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВВО.

Mil.ru Запуск БПЛА

«Программу обучения операторов БПЛА в Окружном учебном центре осваивают не только забайкальцы, но и мобилизованные из Приморья, Сахалинской области, Камчатского края, Якутии и Бурятии», — отметили в округе.

В рамках обучения отрабатываются вопросы управления дронами при сильном ветре и морозе.

По итогам подготовки мобилизованные должны овладеть необходимыми компетенциями классического оператора БПЛА с учётом особенностей проведения спецоперации на территории б. УССР.