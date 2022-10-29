Пекин, , 13:12 — REGNUM Анекдот об антироссийских санкциях Запада, который в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал президент России Владимир Путин, вызвал 29 октября массу комментариев от читателей китайского портала «Гуанча».

При этом многие из пользователей отметили большой вред мировой экономике от антироссийских санкций Запада, который расходится с заявлениями стран Евросоюза о якобы намерении преодолеть продовольственный кризис.

«Фэншуй получается. Рейган любил рассказывать советские анекдоты», — написал пользователь под ником «Рэп».

«Искусство этой речи в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», — отметил читатель с ником «Охотник в походе».

«Немцы могут на этот раз замёрзнуть дома, не заезжая в Сталинград», — пошутил пользователь «Ходи и пой 1978».

«Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?», — заключил читатель с ником «Боевые кролики».

Отметим, в 27 октября президент России Владимир Путин рассказал услышанный им от приятеля из ФРГ анекдот: «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?», а он говорит: «Потому что Россия напала на [территорию б. УССР]». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чём?» — «А мы ввели санкции против русских». — «Зачем?» — «Чтобы им было плохо». — «А мы что, русские?».