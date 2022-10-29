Москва, , 13:12 — REGNUM 29 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Эли Даса, Роберто Фернандес, Саба Сазонов, Диего Лаксальт, Муми Нгамалё, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров, Александр Кутицкий, Федор Смолов.

«Химки»: Виталий Гудиев, Ираклий Чежия, Алексей Никитин, Захар Волков, Кирилл Боженов, Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Неманья Главчич, Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, Александр Руденко.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр — Андрей Фисенко.