Донецк, , 13:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:42 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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