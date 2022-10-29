Ростов-на-Дону, 29 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Ростовской области задержан предполагаемый убийца 12-летней девочки. Им оказался дальний родственник жертвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 29 октября.

Mate Marschalko Убийство

В рамках расследования уголовного дела об убийстве установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей. Между ними возник словесный конфликт, после чего девочке были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась.

Донские следователи продолжают выяснять обстоятельства совершения убийства.

Напомним, что тело девочки было обнаружено 25 октября на хуторе Тереховский Усть-Донецкого района. Ребёнок скончался от множественных колото-резаных ран и черепно-мозговой травмы.