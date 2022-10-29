Лос-Анджелес, США, 29 октября 2022, 13:00 — REGNUM Студия Marvel действительно работает над проектом сериала про Вижена, который выйдет в онлайн-кинотеатре Disney Plus. Об этом 29 октября сообщает портал Deadline.

Marvel
Marvel
Marvel Studios

Согласно сообщениям инсайдеров, шоу получит название Vision Quest, работа над сценарием начнётся «на следующей неделе». Отмечается, что в этом сериале может появиться Элабет Олсен в образе Алой Ведьмы. По имеющейся информации, в качестве сценариста и исполнительного продюсера проекта выступает Жак Шеффер, которая сейчас также работает над созданием другого сериала Marvel — »Агата: Ковен хаоса».

Напомним, роль андроида Вижена в фильмах и сериалах Marvel исполняет Пол Беттани. Последний раз в образе этого персонажа он появился в шоу «Ванда/Вижн», премьера которого состоялась на сайте Disney Plus 15 января 2021 года.

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