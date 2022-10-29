Лос-Анджелес, США, , 13:00 — REGNUM Студия Marvel действительно работает над проектом сериала про Вижена, который выйдет в онлайн-кинотеатре Disney Plus. Об этом 29 октября сообщает портал Deadline.

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Согласно сообщениям инсайдеров, шоу получит название Vision Quest, работа над сценарием начнётся «на следующей неделе». Отмечается, что в этом сериале может появиться Элабет Олсен в образе Алой Ведьмы. По имеющейся информации, в качестве сценариста и исполнительного продюсера проекта выступает Жак Шеффер, которая сейчас также работает над созданием другого сериала Marvel — »Агата: Ковен хаоса».

Напомним, роль андроида Вижена в фильмах и сериалах Marvel исполняет Пол Беттани. Последний раз в образе этого персонажа он появился в шоу «Ванда/Вижн», премьера которого состоялась на сайте Disney Plus 15 января 2021 года.

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