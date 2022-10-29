Краснодар, 29 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Первый в России выпуск военных лётчиц состоялся в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Серова. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Сегодня училище впервые выпускает девушек-лётчиков, поступивших в 2017 году», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в своём поздравлении женщинам-военным лётчикам министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на то, что свыше половины из них закончили обучение с отличием.

«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность. Вы являетесь ориентиром и примером для тех девушек, которые последуют вашему примеру», — также отметил в поздравлении глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолётчики армейской авиации военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отметили День армейской авиации учебно-тренировочными полётами в условиях высокогорья на Ми-8МТВ-5 и Ка-52.