Севастополь, 29 октября 2022, 12:59 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку ВСУ в Черном море 29 октября наиболее крупной с самого начала спецоперации.
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Он сообщил, что целью ВСУ при сегодняшней атаке были военные объекты Черноморского флота.
С утра дроны ВСУ пытались прорвать оборону Севастополя. Все БПЛА противника уничтожены силами Черноморского флота.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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