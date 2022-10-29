Севастополь, 29 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку ВСУ в Черном море 29 октября наиболее крупной с самого начала спецоперации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Севастополя

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Он сообщил, что целью ВСУ при сегодняшней атаке были военные объекты Черноморского флота.

С утра дроны ВСУ пытались прорвать оборону Севастополя. Все БПЛА противника уничтожены силами Черноморского флота.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.