Атака БПЛА в акватории Севастополя названа самой массированной с начала СВО
Севастополь, 29 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку ВСУ в Черном море 29 октября наиболее крупной с самого начала спецоперации.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бухта Севастополя
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Он сообщил, что целью ВСУ при сегодняшней атаке были военные объекты Черноморского флота.
С утра дроны ВСУ пытались прорвать оборону Севастополя. Все БПЛА противника уничтожены силами Черноморского флота.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.