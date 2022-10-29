Калуга, 29 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. После двухлетней реконструкции завершены работы в экологическом парке «Биосфера» в микрорайоне Правобережье Калуги. В зоопарк завезены новые животные: львы, пума, рысь, волки и медведи, построили новые вольеры и автопарковку. С нововведением в экопарке 29 октября познакомился губернатор Владислав Шапша вместе с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Экологический парк «Биосфера» в Калуге

Территория экопарка «Биосфера» в Калуге, открытие которого состоялось в 2017 году, составляет порядка 40 тыс. кв. м. Парк включает в себя развлекательный комплекс с уникальным зоопарком с полуоткрытым содержанием более 140 животных и птиц. Калужский зоопарк имеет разрешение на содержание краснокнижных животных (бородач, черный гриф, фламинго, пеликаны). Здесь родилось более 30% питомцев. В экопарке имеется коллекция хищных птиц «Соколиный двор», грифятник высотой 10 м, топиарий с декоративными насаждениями, аттракционы и колесо обозрения, ресторанный комплекс, прокат различных транспортных средств. В феврале 2022 года «Биосфера» закрылась на реконструкцию.

В настоящее время реконструкция завершена, экопарк принимает первых посетителей. Сегодня здесь побывали воспитанники Азаровского детского дома и Центра содействия семейному воспитанию «Берега». Познакомившись с обновленным экопарком, губернатор Владислав Шапша отметил, что это действительно интересная точка притяжения для туристов и жителей области. Калужане ждали его открытия. Губернатор поблагодарил руководителей уникального экологического проекта за важную и интересную инициативу, пожелал экопарку дальнейшего развития и процветания.