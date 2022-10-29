Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Первых разногласий в поддержке Киева со стороны властей США дождался президент России Владимир Путин. Об этом 29 октября написал обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

Вашингтон. США (сс) Rebecca Roth. NASA

Как отметил Коллинсон, первым признаком такого ослабления позиции США в отношении киевского режима стало письмо конгрессменов от Демократической партии президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на территории б. УССР, которое, по мнению эксперта, является «политической катастрофой».

«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на [территории б. УССР]. И вот, наконец, появились первые трещины», — написал он в своей статье.

Помимо того, обозреватель напомнил о заявлениях лидера меньшинства в палате представителей от Республиканской партии Кевина Маккарти, ранее заявившего о возможном сокращении военной помощи киевскому режиму при победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

«Даже самый малейший намек на ослабление американской решимости может подбодрить Путина», — добавил Коллинсон.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Washington Post сообщила, что ряд американских конгрессменов от Республиканской партии выступил против внесения в американский оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить доходы с конфискованного имущества жителей России киевскому режиму