CNN: Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны Вашингтона
Вашингтон, 29 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Первых разногласий в поддержке Киева со стороны властей США дождался президент России Владимир Путин. Об этом 29 октября написал обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.
Как отметил Коллинсон, первым признаком такого ослабления позиции США в отношении киевского режима стало письмо конгрессменов от Демократической партии президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на территории б. УССР, которое, по мнению эксперта, является «политической катастрофой».
«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на [территории б. УССР]. И вот, наконец, появились первые трещины», — написал он в своей статье.
Помимо того, обозреватель напомнил о заявлениях лидера меньшинства в палате представителей от Республиканской партии Кевина Маккарти, ранее заявившего о возможном сокращении военной помощи киевскому режиму при победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
«Даже самый малейший намек на ослабление американской решимости может подбодрить Путина», — добавил Коллинсон.
Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post сообщила, что ряд американских конгрессменов от Республиканской партии выступил против внесения в американский оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить доходы с конфискованного имущества жителей России киевскому режиму