В Москве с 31 октября ожидаются снег и похолодание
Москва, 29 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие дни ожидаются первый снег и похолодание. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первый снег в Москве
По его словам, похолодание начнется с 31 октября.
А 29 октября в Москве ожидается облачная погода, местами дожди и до +11 градусов. Погоду в столице в этот день будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона.