Москва, 29 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие дни ожидаются первый снег и похолодание. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве

По его словам, похолодание начнется с 31 октября.

А 29 октября в Москве ожидается облачная погода, местами дожди и до +11 градусов. Погоду в столице в этот день будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона.