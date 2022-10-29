29 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 16:35 — REGNUM Отклики в соцсетях Грузии нашло выступление президента России на Валдайском форуме 27 октября. Пользователи соцсетей Грузии «прозападной ориентации» заключили, что «Путин испускает дух», а «бедная Россия бьет себя по голове». Особенно возмутила эту категорию пользователей та часть заявления Владимира Путина, где он говорит о ядерном оружии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«24 февраля говорил, что, мол, мы опередили, а то (б. УССР) собиралась на нас напасть. А сейчас свалит на них взрыв атомной бомбы», — написала М. К.

«Лепет обреченного», — высказала свою оценку А. С.

Несмотря на негативные отзывы, видно, что эта часть пользователей внимательно слушала выступление российского президента, которого считает «врагом Грузии».

С немалым интересом слушали речь Путина и те пользователи, которые критически настроены по отношению к Западу и часто резко критикуют действия режима Зеленского, называя его «клоуном» и «марионеткой Запада».

Пользователя Д. Г. возмутил тот факт, что выступление российского президента 27 октября освещали все ведущие мировые издания, тогда как грузинские СМИ (как оппозиционные, так и провластные) занимались тиражированием высказываний Зеленского.

Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27.10.2022 Официальное интернет-представительство президента России

«Все ведущие издания мира пишут и анализируют речь президента России на Валдайском форуме. «Фигаро» пишет, что так сегодня думает полмира и так далее. А какой из грузинских так называемых политиков или аналитиков, или исследователей из центров, обильно финансируемых Западом, без всяких симпатий или антипатий, с чисто профессиональной точки зрения хотя бы одним словом обмолвился и высказал свое мнение?! Более 8 месяцев прошло с начала событий в (б. УССР), мир изменился и назад не вернется… А у нас никого не интересует, какие политические процессы протекают. Мы же должны оценивать все события в рамках тупой и глупой лексики!» — возмущенно написал Д. Г.

А в комментариях дал ссылку на публикацию одного из грузинских прозападных изданий очередного высказывания Зеленского.

«Этот г… плохо кончит, но (б. УССР) уже ничего не поможет. Как нужно разрушить ум людям, чтобы сделали кумирами Зеленского и Арестовича?» — возмутился З. К.

Пёс. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Далее пошли обсуждения, кем Запад собирается заменить Зеленского. Одни, ссылаясь на свои источники, называли Арестовича, другие — Залужного.

Затем обсуждение переключилось на Грузию и на то, что следует сделать властям Грузии в стремительно меняющемся мире.

«Что должно сделать правительство Грузии? Мир становится многополюсным. Китай говорит, мир будет двухполюсным, мы и Америка. В такое время, я думаю, Грузия должна занять нейтральную позицию. Нас и так никто не спрашивает о мировых процессах», — поделилась своим мнением М. А.

«Нейтральный мертв на кладбище. А правительству Грузии есть о чем и о ком заботиться. Это собственное государство и его народ. Это политика, которая обеспечит безопасность в долгосрочной перспективе, экономическое и интеллектуальное развитие», — ответил Д. Г.

«Я слушала его (Путина) с начала и до конца. Очень интересные акценты сделал. Ни от кого из мировых лидеров таких суждений я не слышала. И еще над Путиным смеются», — поделилась своей оценкой выступления российского президента К. С.

«А тут еще половина Грузии зубоскалила, что выступление Путина похоже на «лепет обреченного». Действительно отупели или удовольствие получают от такого бытия?» — заметила С. З.

«Эпохальное слово», — высказался о речи Путина Б. В.

«С конца ноября здесь начнется серьезный политический шантаж и демонтаж», — предсказал М. М.