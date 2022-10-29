Нижний Новгород, , 12:46 — REGNUM Неисправность трансформатора стала причиной возгорания на электроподстанции в Нижнем Новгороде. Об этом 29 октября сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 29 октября около 05:28 произошло возгорание на электроподстанции Высоково, расположенной на перегоне станций Починки — Козино, вследствие чего упало напряжение. Электропитание восстановлено. Причина пожара — неисправность трансформатора. Жертв нет», — отмечается в сообщении.

В 10:44 объявлена ликвидация последствий пожара.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку.