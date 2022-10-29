Новокузнецк, Кемеровская область, 29 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с возгоранием на шахте «Юбилейная» в Новокузнецке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Mchs-lnr.su Спасатели в шахте

Инцидент произошёл 28 октября. По предварительным данным, загорелась кабельная муфта. В этот момент под землёй находились 118 человек. Люди были эвакуированы, очаг возгорания ликвидирован. Пострадавших нет.

«В связи с произошедшим Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — добавили в прокуратуре.