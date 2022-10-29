Нью-Дели, , 12:42 — REGNUM Испытания пилотируемого космического корабля «Гаганьян» начнутся в феврале следующего года, заявил глава Центра пилотируемых полетов Индийской организации космических исследований (ISRO) Р. Умамахешваран, передаёт телеканал DD News.

В космическом центре им. Сатиша Дхавана isro.gov.in

Представитель ISRO рассказал, что индийские специалисты уже приступили к изготовлению обитаемого отсека пилотируемого корабля. Он добавил, что перед орбитальным полётом кораблю предстоит пройти не менее 17 лётных испытаний.

Умамахешваран отметил, что первый орбитальный полёт разрабатываемого корабля будет проходить в беспилотном режиме. Планируется, что он состоится в конце 2023 года. Представитель ISRO рассказал, что при реализации своего пилотируемого проекта организация сотрудничает с Россией и другими странами.

Индийские кандидаты в космонавты, которые должны войти в состав будущих экипажей кораблей «Гагньян», прошли обучение в российском Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в 2020 году. Также российские предприятия поставили некоторые системы и оборудование для индийского пилотируемого корабля.

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