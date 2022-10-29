Симферополь, 29 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возможны 29 октября (до 17:00 мск) из-за технологических работ. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

«В связи с проведением технологических работ с 08:30 до 17:00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края», — отмечается в сообщении.

Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов.

Для грузового автотранспорта будет открыт не ранее декабря.