Донецк, , 12:36 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 324 боеприпаса.

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