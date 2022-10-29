Чита, , 12:34 — REGNUM Единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей будет выплачена всем мобилизованных жителям Забайкальского края и добровольцам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Добровольцы Правительство Приморского края

«По спискам зачисленных в личный состав воинских частей выплаты будут организованы и тремя платежами осуществлены на счета бойцов», — уточнил губернатор Александр Осипов.

Как отмечается, в настоящее время мобилизованные на полигонах края отрабатывают разнообразные практические навыки, тренируются действовать в составе расчётов, закрепляют теоретические знания.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные выплаты в субъектах Дальневосточного федерального округа были введены по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

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