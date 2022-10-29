Вашингтон, 29 октября 2022, 12:34 — REGNUM На сегодняшний день третья мировая война уже фактически начата. Об этом 28 октября заявил экономист из США Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Солдат Первой мировой
Солдат Первой мировой

Как отметил американский экономист, ранее из сообщений СМИ стало известно, что советники по национальной безопасности США обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на [территории б. УССР], в то время как между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия.

«И вот утром я читаю, что администрация (президента США Джо) Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападёт на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на [территории б. УССР]», — сказал он.

При этом Рубини уточнил, что когда он бы ребёнком в 1970-х годах в Италии, не беспокоился «о войне между великими державами или ядерной зиме», и не слышал таких вещей, как «изменение климата» или «глобальная пандемия».

«А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным», — пояснил экономист из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк.