Вашингтон, 29 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день третья мировая война уже фактически начата. Об этом 28 октября заявил экономист из США Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Солдат Первой мировой

Как отметил американский экономист, ранее из сообщений СМИ стало известно, что советники по национальной безопасности США обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на [территории б. УССР], в то время как между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия.

«И вот утром я читаю, что администрация (президента США Джо) Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападёт на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на [территории б. УССР]», — сказал он.

При этом Рубини уточнил, что когда он бы ребёнком в 1970-х годах в Италии, не беспокоился «о войне между великими державами или ядерной зиме», и не слышал таких вещей, как «изменение климата» или «глобальная пандемия».

«А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным», — пояснил экономист из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк.