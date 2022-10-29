Донецк, , 12:34 — REGNUM ВСУ выпустили по Александровке пять снарядов. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Красногоровка — н.п. Александровка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк