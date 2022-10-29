Донецк, , 12:30 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:15 — н.п. Леонидовка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; 12:03 — н.п. Озаряновка — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром из танка; ️12:18 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что детский сад, поликлиника, административное здание и многоквартирный жилой дом повреждены при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ с применением РСЗО «Град».

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