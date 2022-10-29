Ереван, 29 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. О своей готовности подписать документ о продлении сроков пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе ещё на 10-15 лет в ходе встречи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которая состоится 31 октября в Сочи, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде армянской партии «Гражданский договор».

Gov.am Никол Пашинян

«Я официально заявляю, что готов подписать в Сочи документ, чтобы представленность российских миротворцев в Нагорном Карабахе безоговорочно, безусловно была обеспечена на10,15,20 лет. Я предлагаю, чтобы президент РФ выступил с этим предложением, если нужно я выступлю с таким предложением», — сказал он.

Также Пашинян указал, что в последнем случае, по его мнению, России нужно будет поддержать такое предложение, так как он не может определять сроки пребывания российских миротворцев в регионе.

«Это трёхсторонний документ, и если мы и Россия договоримся, будем, то будем большинством», — добавил глава правительства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что он не может себе представить будущее республики без присутствия России.