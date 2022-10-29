Москва, 29 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Волонтеры Победы дали старт Всероссийскому уроку «Судьбы детей в годы Великой Отечественной войны». Уроки будут проходить в учебных заведениях по всей стране весь ноябрь. Мероприятие посвящено детям, которые, несмотря на свой юный возраст, стали свидетелями ужасающих зверств нацистов и ключевых событий Великой Отечественной войны.

Анна Рыжкова, ИА REGNUM Память

«В годы войны нацисты не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Когда на поле боя гибнет солдат, жизнь его продолжается в его детях. Когда же истребляется семья, гибнут дети, то род обрывается бесследно. Что ещё может быть трагичнее? Поэтому мы подготовили урок памяти, где рассказывается о мальчишках и девчонках, которые не знали детства, стали героями и примером мужества для современного молодого поколения», — отмечают в ВОД «Волонтёры Победы».

На классных часах добровольцы рассказывают, как сотни тысяч детей стали невольными участниками событий ужасающего масштаба: были узниками концлагерей и жили в страшных условиях на оккупированных территориях, боролись с нацизмом, принимали участие в партизанском движении и работе подполья, воевали в составе регулярных войск.

«У войны нет лица, нет возраста, пола и национальности. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. У детей войны не было времени на детство, им пришлось быстро повзрослеть. У войны недетское лицо. В ходе боев дети-герои Великой Отечественной войны не щадили собственные жизни и шли с таким же мужеством и отвагой, как взрослые. Их участь не ограничивается подвигами на поле боя — они работали в тылу, боролись с врагом на оккупированных территориях, помогали снабжению войск и многое другое. Подобные уроки дают возможность не потерять в памяти имена тех, кто так же, как и бойцы нашей армии были причастны к Великой Победе», — рассказала журналистам Валерия Кадырова, Волонтёр Победы из Ростовской области.

Уроки проходят в учебных заведениях для школьников 7-11 классов, а также студентов первых курсов. Участники Движения разделили классные часы на несколько блоков, поэтому у слушателей есть возможность узнать о начале Великой Отечественной войны, судьбах детей на фронте и преступлениях нацистов. Так, молодые люди познакомились с самым юным воином Красной армии — Сергеем Алешкиным, с Леней Голиковым, Маратом Казеем, Зиной Портновой, Валей Котиком и другими маленькими Героями и их подвигами.

«Этот урок помог сравнить нашу жизнь с жизнью детей, живших в то страшное время, которое лишило детства миллионы мальчишек и девчонок. На их плечи легла тяжесть бед военных лет. До войны они были обыкновенными детьми, как мы. Они учились в школе, играли в куклы и машинки, бегали с мячом, прыгали на скакалке. И в один момент они стали взрослыми. Мне хотелось бы ещё больше узнать о маленьких героях, поэтому я буду дополнительно изучать материалы по этому вопросу», — рассказал 13-летний Даниил, участник урока из Саратовской области.

В конце мероприятия ученики смогли поучаствовать в интерактивном блоке, сыграть в викторину и закрепить полученные знания.