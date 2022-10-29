Калининград, , 12:41 — REGNUM У калининградского побережья прошла тренировка экипажа тральных кораблей Балтийского флота, сообщает «Комсомольская правда».

Корабли Балтийского флота Минобороны.рф

В составе корабельной группы тральщиков: «Леонида Соболева» и «Александра Обухова», а также рейдового тральщика «Виктора Сигалова», прошли учения в стрельбе по воздушным и морским целям, а также отрабатывались противоминные действия.

Также, по сообщениям пресс-службы Западного военного округа, на полигонах в Балтийском море группы кораблей охраны водного района военно-морской базы поразили имитации воздушных объектов противника.

Кроме того, экипаж базового тральщика «Александр Обухов» в рамках отработки противоминных действий успешно осуществил поиск и выборку универсальной донной мины УДМ-500 с использованием глубоководного контактного трала.