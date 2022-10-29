Вашингтон, 29 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Кинокомикс «Веном 3» будет снимать Келли Марсель, она также выступит в качестве сценариста. Об этом 28 октября сообщил портал Deadline.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Отмечается, что Марсель также заняла в проекте должность продюсера. К сожалению, пока нет никакой информации о сюжете будущей картины, известно лишь, что Том Харди вновь исполнит в ней главную роль. На данный момент также неизвестно, кто из актёров предыдущих фильмов серии снимется в новой ленте.

Напомним, ранее Келли Марсель выступила в качестве сценариста фильма «Пятьдесят оттенков серого», она также помогала писать сценарий к предыдущим частям «Венома». Первый фильм франшизы, премьера которого состоялась 4 октября 2018 года, собрал в мировом прокате $856 млн (при бюджете $100 млн). Сиквел вышел на экраны 30 сентября 2021-го, его сумма мировых сборов составила $501 млн (бюджет — $110 млн).