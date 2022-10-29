Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 29 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» открылись творческие мастерские для финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена». Старшеклассники пишут военнослужащим письма со словами благодарности, создают открытки, керамические талисманы, флипбуки с тёплыми пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой, магниты со своими рисунками, браслеты, гравюры и обереги. Работы детей ранее оценили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

«Уже более 270 тысяч писем участники проекта МЫВМЕСТЕ. ДЕТИ отправили бойцам на передовую. Я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане или очень часто висят рядом со спальным местом как напоминание, за что они сегодня воюют, кого защищают. Более 100 тысяч писем уже доставлено на передовую «Народным фронтом» и штабами #МЫВМЕСТЕ», — отметил Сергей Кириенко.

Дети понимают важность поддержки участников специальной военной операции. В письмах к солдатам ребята говорят об уважении и любви к тем, кто защищает их Родину.

«Мне очень хотелось выразить слова поддержки людям, которые сейчас находятся на фронте. Я считаю, что это очень важно. С нашей помощью им удастся пройти многое. Очень важно, что этот посыл идёт от детей, потому что бойцы делают это и для того, чтобы подрастающее поколение жило под мирным небом. В письме я немного рассказала о себе и выразила солдатам свои слова благодарности», — рассказала журналистам одиннадцатиклассница Алина Гранина из Краснодарского края.

Стас Маринчук, финалист «Большой перемены» из Белгорода, побывал в мастерской по созданию браслетов-оберегов и поделился своими впечатлениями от творческой работы: «Даже если случится такое, что военный не сможет носить браслет, он будет ему мешать, он может просто положить браслет в карман, и в какие-то моменты грусти, когда он полезет в этот карман, сразу вспомнит о нас. За ним стоит ни какая-то пустота, а дети, люди, которые его ждут дома и болеют за него всей душой».

Все подарки от ребят на фронт передают волонтёры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. С 23 октября у участников двенадцатой смены в «Артеке» появилась возможность записать видеообращения с добрыми пожеланиями для военнослужащих России и их родных. На территории Дворцовой площади детского центра открылась специальная видеостудия.

Подарить частичку тепла и заботы военнослужащим, сделав для них небольшие подарки своими руками, могут дети со всей страны. Информацию о том, как присоединиться к акции взаимопомощи, можно найти на сайте мывместе. рф в разделе МЫВМЕСТЕ. ДЕТИ.

29 сентября акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начала работу в расширенном формате. В этот день при поддержке Народного фронта были запущены горячая линия и обновлённая платформа мывместе. рф. Волонтёры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи родным и близким военнослужащих. Силами Российского Красного Креста, министерства науки и высшего образования РФ, волонтёров-психологов организуется психологическая помощь. В круглосуточном режиме семьи мобилизованных получают помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в телеграме, вайбере и Вконтакте. При поддержке Ассоциации юристов России запустились консультации в чат-боте @MobilizationRfbot. Заявки на юридическую помощь, поступающие на сайт мывместе. рф, помогают отрабатывать специалисты Молодёжного парламента при Государственной Думе.

Организовывать акцию неравнодушным гражданам РФ помогают Народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», Российский Красный Крест, Всероссийский студенческий корпус спасателей при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).