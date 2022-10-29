Вашингтон, 29 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. С требованием к Вашингтону и Брюсселю, объяснить наращивание НАТО во главе с США своего присутствия в восточной Европе и размещение ими войск около территории б. УССР, выступил 28 октября в своей статье для издания 19FortyFive подполковник Вооружённых сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению автора материала, США, несмотря на заявления американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон якобы не направит американские войска воевать ВС России на территории б. УССР, разместил сто тысяч своих солдат в восточной Европе, а американский авианосец проводит манёвры в Адриатическом море.

«Однако никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу: зачем это все?», — говорится в публикации.

Также Дэвис выступил с критикой американских властей, уточнив, что участие США в конфликте на территории б. УССР противоречит интересам американской национальной безопасности, а также только способствует эскалации и возможной ядерной войне.

«Как я уже говорил в самом начале, позвольте мне повторить ещё раз: в конфликте между граничащими государствами России и [Киева] нет ничего, что угрожало бы нашей национальной безопасности (или безопасности нашего альянса НАТО)», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в городе Монреале (Канада) было на время сорвано выступающими за окончание конфликта на территории б. УССР протестующими.