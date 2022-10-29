Москва, 29 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Московского академического театра имени Владимира Маяковского в день 100-летнего юбилея театра. Текст телеграммы опубликован на сайте президента России.

Игорь Свирин 100 лет Театру Маяковского

Путин отметил, что за столетнюю историю театра многие поколения его артистов внесли плодотворный вклад в развитие отечественной культуры. Он добавил, что нынешний коллектив «Маяковки» достойно продолжает традиции основоположников театра.

«Желаю вам успехов, ярких премьер и всего самого доброго», — подытожил президент.

Московский академический театр имени Владимира Маяковского является одним из старейших драматических театров столицы. Первый спектакль в Театре Революции (прежнее название театра) был показан 29 октября 1922 года. Режиссёрами театра в разное время были Всеволод Мейерхольд, Николай Горчаков и Андрей Гончаров.