Ясиноватая, ДНР, 29 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Детский сад, поликлиника, административное здание и многоквартирный жилой дом повреждены при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ с применением РСЗО «Град». Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Знак на пути в Ясиноватую

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 октября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: — бульвар Ленина, 3 «а» — городская поликлиника для взрослых, повреждено остекление; — ул. Некрасова, 7 — прямое попадание МБДОУ «Детский сад №12 города Ясиноватой», повреждена кровля, плиты перекрытия; — улица Школьная, 7 «а» — прямое попадание в административное здание; — ул. Орджоникидзе, 132 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом, зафиксировано возгорание», — отмечается в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле города со стороны ВСУ, в ходе которого по нему выпустили 6 ракет из РСЗО «Град».