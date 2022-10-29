Донецк, , 12:05 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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