Москва, , 12:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Московского академического театра им. В. Маяковского со 100-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована 29 октября на сайте Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поздравляю вас с большим, знаменательным событием — 100-летним юбилеем Московского академического театра им. В. Маяковского. Нынешний коллектив «Маяковки» достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, сохраняет твёрдую приверженность высокому предназначению искусства», — отмечается в сообщении.

Путин отметил, что за прошедшие годы многие поколения талантливых актёров, художников, режиссёров, музыкантов своим вдохновенным трудом внесли плодотворный вклад в творческую летопись родного театра, в развитие отечественной культуры.