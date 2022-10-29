Лос-Анджелес, США, , 11:58 — REGNUM Генри Кавилл и Гай Ричи воссоединятся на съёмочной площадке фильма The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, действие которого будет происходить во времена Второй мировой войны. Об этом 29 октября сообщает портал Deadline.

Генри Кавилл Gage Skidmore

Название картины можно перевести как «Министерство неджентльменской войны», её сюжет расскажет о деятельности британской секретной организации, созданной Уинстоном Черчиллем, в которой также работал автор романов про Джеймса Бонда Ян Флеминг. В фильме, помимо Кавилла, снимется актриса Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), в качестве одного из продюсеров проекта выступает Джерри Брукхаймер.

Напомним, это будет уже вторая шпионская лента Генри Кавилла и Гая Ричи. В 2015 году режиссёр выпустил на экраны фильм »Агенты А. Н. К. Л.», в котором Кавилл также сыграл одну из главных ролей. Его сюжет рассказывал о том, как сотрудники КГБ и ЦРУ объединились для того, чтобы остановить преступную неофашистскую организацию.

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