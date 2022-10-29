Лондон, , 11:57 — REGNUM Сообщения о том, что армия Британии может столкнуться с дефицитом противотанкового оружия, так как половина переданного киевскому режиму запаса ракет страны до сих пор не восполнена, вызвали 29 октября негативную реакцию у читателей британского издания Daily Mail.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никакого больше оружия для [Киеву], пока мы полностью не пополним наши запасы», — написал пользователь под ником Criches1984.

«Получается, мы испытываем нехватку оборонного оборудования, так еще отдаем миллиарды денег налогоплательщиков [киевскому режиму] в период беспрецедентного кризиса? Что на самом деле происходит?», — задался вопросом пользователь L_Ami_du_peuple.

«Значит, наши стратегические запасы некоторых видов обычного оружия не были восполнены. Тогда почему мы до сих пор поставляем его [Киеву]?», — поддержал его illuminated_one.

«Хватит отдавать наши деньги [киевскому режиму]», — подчеркнул пользователь Fibre wiz.

«Их отдали [Киеву], который затем продал их на черном рынке. Что означает, что ими, вероятно, теперь пользуются страны против интересов Великобритании. <…> Просто невообразимо», — добавил MathsStats.

«И всё равно этот бешеный пёс Зеленский хочет еще. Дайте ему шанс, и он заберет нас всех к себе в ад», — заключил Dutch matrix.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что некоторые главы стран Евросоюза допускают, что киевский режим будет сокрушён в ходе российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.