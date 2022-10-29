29 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 16:35 — REGNUM В России ведется подготовка к саммиту РФ — Азербайджан — Армения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Саммит РФ — Азербайджан — Армения готовится. О дате и месте его проведения Кремль сообщит», — сказал Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин на саммите СНГ в Астане пригласил на трехстороннюю встречу в России президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. По его словам, стороны уже проявили интерес к проведению саммита.

Как социальные сети Азербайджана оценили это решение?

В телеграм-канале «UDudaka» новость приняли без воодушевления.

Adm8: «Если смог бы… Все на словах хотят мир, но все дружно мешают».

Кярим Джафаров: «Плохая идея. Россия всегда была на стороне конфликта и поэтому единственная страна, которая физически вмешалась в конфликт, ввела свои войска на нашу территорию, и с того дня наши дела продолжаются, так как РФ не выполняет условия договора. Так как вопрос не решён! Теперь им не нужен мир и подписание договора между Азербайджаном и Арменией, тогда надобности их не будет».

Руслан 2020: «Москва пусть убирает своих миротворцев, и проблем больше не будет».

В свое время подписчики телеграм-канала Maira Baku высказывают разнообразные мнения.

Нармина: »Хотят быстрее подсуетиться, вперёд ЕС».

Murka: «Наступают на одни и те же грабли… Пусть подписывают мирный договор… и будет всем счастье. Только сейчас увидели антироссийские настроения? В лицо всё сказали же».

Ilhaa_7: «Пашинян, наверно, как обычно причину найдет, чтоб не приезжать. Он только в Европу, там его особу спонсируют для разжигания конфликта».

EroMat80: «Всё от того, что хотят посидеть сразу на двух стульях. Так не бывает. Либо Армения союзник России, либо Азербайджан. Пора принимать решение».

Макс: «Зачем их приглашать. Они же составили мирный договор в Брюсселе пару недель назад, и еще не было ни одного нарушения с тех пор».

Наиля: «Пашинян — не Эрдоган. Тот сидит на двух стульях, думая о своей стране. А Пашинян продажный, он о стране не думает, только о соросовских баксах для своего личного блага».

Алиев и Пашинян Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментарии азербайджанцев в телеграм-канале Caliber:

Галиани: «Мирный договор, предложенный Западом, лучше, чем мирный договор от России. На мой взгляд».

ElyaTan: «Подобные «инвентаризации» Запада приведут к использованию Армении как расходного материала. Как 100-150 лет назад».

El Ag: «С Россией договариваться? Ну да, ну да. Они прекрасно свои договоры исполняют».

Также азербайджанцы активно обсуждали новость в комментариях на YouTube-каналах CBC TV Azerbaijan и BUDROOO NEWS.

Кира Шибанова: «Я надеюсь, Пашинян пойдёт на поводу у своего народа и не допустит подчинения на конфетки США, как это сделал [киевский режим]. Ничего хорошего нет в том, чтобы быть на поводу у США. Там, где есть воля США, — есть разруха и беспорядки».

Elmira Muradova: «Хватит да уже! Хватит! Оставьте нас в покое. Когда он успокоится? Эта РФ просто наш крест какой-то!»

Saida Mamedbeyli: «Россия лучше б свои раны зализывала и не мешала заключить мирный договор!»

Akif Ali: »Нужен мир и спокойная жизнь. Все устали от этой войны. Я как азербайджанец желаю мира и процветания всему региону. Я уверен, скоро наступит совсем другая жизнь в регионе. Сейчас в мире всё быстро меняется, развивается технология, а мы, к сожалению, этим конфликтом остались в прошлом веке. Только вперёд и всё. Скоро эти изменения люди увидят и у них мышление поменяется. Будет развитие региона, подтянутся туда люди, инвестиции, туристы».

Шепкер Ф. А. Г. о Фаго: «Если Россия будет относиться к Азербайджану так же, как Азербайджан к России, а не по привычному сценарию, то всё будет хорошо. Россия наша очень большая соседка, и нам надо жить мирно. Торговать, ездить в гости друг другу и т.д., да и вообще они наши родственники с русскими вместе. И всё».

Ilqar Yehyayev: »Так вот, сколько бы ни было таких встреч, но мы уже не будем вечно вести какие то переговоры. Мы своё дело будем делать, как считаем нужным, чётко и аккуратно, и этот процесс уже идёт. Вот такие дела, товарищи».

Adil Kurbanzade: «Зачем Азербайджану бесполезные встречи. Что обсуждать с недоговороспособными, которые ничего не решают».