Москва, 29 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Водительские права образца Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также полученные на территории б. УССР, могут использоваться на территории России. Об этом 29 октября рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Avtospravochnaya.com Водительские права

«В соответствии с положениями пункта 12 статьи 25 федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» лица, постоянно или временно проживающие, либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании национальных или международных водительских удостоверений», — приводит её слова ТАСС в ответ на вопрос о том, будет ли у жителей воссоединившихся в Россией регионов возможность пользоваться водительскими правами, которые ранее выдали им уполномоченные органы.

При этом официальный представитель МВД РФ напомнила, что с 8 августа 2022 года в Запорожской и Херсонской областях начали работать регистрационно-экзаменационные подразделения ВУ МВД России, в которых есть возможность поменять водительские удостоверения на соответствующие документы российского образца и зарегистрировать свои транспортные средства.

«По состоянию на 26 октября текущего года от граждан указанных областей принято свыше 4,8 тыс. заявлений на замену водительских удостоверений, из которых выдано гражданам более 3,8 тыс. российских национальных водительских удостоверений», — уточнила Волк.

Кроме того, она добавила, что также было принято более 3,1 тыс. заявлений на регистрацию транспортных средств и зарегистрировано 2,5 тыс. транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что Калининград будет и уже принимает жителей воссоединённых с Российской Федерацией регионов.