Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Американский лидер Джо Байден после выступления в Пенсильвании сделал вид, что хочет прыгнуть со сцены. Вице-президент страны Камала Харрис при этом подыграла ему и притворилась, что придерживает его.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После этого Байден послал воздушный поцелуй аудитории и убежал за сцену.

Ранее NBC News опубликовал в YouTube ролик, где Байден в очередной раз стал звездой неловких ситуаций. По завершении речи в Сиракузе он некоторое время аплодировал сам себе. После этого одна из выступавших помогла ему присесть на стул.

Байдену 79 лет. При этом он уже сообщил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года.