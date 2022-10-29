Петропавловск-Камчатский, , 11:33 — REGNUM Один вылетающий с Камчатки пассажир самолета сможет вывезти в багаже или ручной клади не более 10 кг красной икры. Соответствующий закон вступит в силу 1 ноября.

Рыбу потрошат, икру солят или продают сырец Андрей Шапран © ИА REGNUM

Ограничение будет действовать до августа 2025 г. Речь идет об икре непромышленного производства, то есть без заводской упаковки с маркировкой ЕАЭС.

Нововведение призвано ограничить продажу незаконно добытого продукта.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г. будет проводиться эксперимент по маркировке черной и красной икры — специальный код получит икра лососевых и осетровых пород рыб.