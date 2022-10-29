Вашингтон, 29 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Первый испытательный запуск американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion к Луне назначен на 14 ноября. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Представители NASA рассказали о подготовке к первому старту разработанной для лунной программы ракеты SLS на симпозиуме Американского общества астронавтики. Планируется, что ракета будет вывезена на стартовый комплекс космического центра Кеннеди на мысе Канаверал 4 ноября.

При удачном завершении всех предстартовых тестов пуск может состояться 14 ноября. В качестве резервных дат запуска выбрано 16 и 19 ноября.

Предстоящий старт станет первой миссией в рамках международной лунной программы «Артемида», реализующейся при решающем участии США. Планируется, что в рамках первой миссии корабль Orion в беспилотном режиме выйдет на окололунную орбиту, после чего вернётся на Землю.

Вторая миссия должна пройти с экипажем на борту — корабль с астронавтами должен будет облететь Луну. Третья миссия предусматривает высадку астронавтов на естественный спутник Земли.

Первый испытательный полёт корабля Orion на ракете-носителе SLS неоднократно переносился из-за технических проблем. Попытки запуски в сентябре 2022 года были отменены из-за выявленной в ходе предстартовой подготовки утечки топлива при заправке баков основной ступени ракеты.