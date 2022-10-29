Мелитополь, 29 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий ВСУ Алексей Кашеваров заявил, что руководство киевских боевиков обмануло его при приёме на службу по контракту, и после этого он не хочет иметь с ними дела, а тем более — не желает воевать на стороне Киева. Видеозапись его рассказа 29 октября приводит телеграм-канал «Главное в Энергодаре».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По словам экс-военного ВСУ, он решил подписать контракт из-за тяжелого финансового положения своей семьи, однако после того, как он попал в ряды киевских боевиков на должность водителя автороты в Харьковской области, ничего из обещанного Киевом фактически выполнено не было.

При этом Кашеваров уточнил, что в казарме, где проживали боевики ВСУ, все окна продавались, был один душ на 60 человек, а также их кормили один раз в день, причём в выходные еды вообще не давали. В результате всего этого он решил уволиться.

«После этого не хочу с ВСУ никаких иметь дел. Воевать я не хочу, тем более на их стороне», — сказал он.

«Всё летит со стороны ВСУ, это не один я говорю. Все люди это видят, слышат, все они ощущают», — добавил Кашеваров, уточнив, что мирных жителей на территории б. УССР обстреливают именно киевские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град».