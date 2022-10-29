Вашингтон, 29 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. ВМС США объявили о последнем запуске двух сверхзвуковых мишеней AQM-37, пишет The Drive.

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Последний раз эти мишени запускались 22 сентября, имитируя высокоскоростные крылатые ракеты и беспилотники, выступающие в качестве цели для истребителя F-16 Viper ВВС США. Соответствующие учения прошли на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В публикации утверждается, что одной из возможных замен AQM-37 станет GQM-163.