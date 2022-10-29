Оттава, , 11:16 — REGNUM Мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в городе Монреале (Канада) было на время сорвано выступающими за окончание конфликта на территории б. УССР протестующими. Об этом 29 октября сообщает агентство Bloomberg.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на [территории], временно прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время встречи американского госсекретаря и главы канадского МИД с членами помогающей беженкам из Сирии организации протестующие начали кричать: «Янки, убирайтесь домой!» и «Мы не хотим, чтобы вы здесь были!».

Кроме того, указывается, что из-за этого Блинкен и Жоли вынуждены были пообщаться с представителями СМИ в другом месте, где их жизням ничего не угрожало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский политолог Анатоль Ливен написал, что президенту США Джо Байдену следует отказаться от высокомерия и отговорить киевских нацистов от идеи захвата Крыма.