Протестующие в Монреале сорвали мероприятие с участием Блинкена
Оттава, 29 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в городе Монреале (Канада) было на время сорвано выступающими за окончание конфликта на территории б. УССР протестующими. Об этом 29 октября сообщает агентство Bloomberg.
«Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на [территории], временно прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что во время встречи американского госсекретаря и главы канадского МИД с членами помогающей беженкам из Сирии организации протестующие начали кричать: «Янки, убирайтесь домой!» и «Мы не хотим, чтобы вы здесь были!».
Кроме того, указывается, что из-за этого Блинкен и Жоли вынуждены были пообщаться с представителями СМИ в другом месте, где их жизням ничего не угрожало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский политолог Анатоль Ливен написал, что президенту США Джо Байдену следует отказаться от высокомерия и отговорить киевских нацистов от идеи захвата Крыма.